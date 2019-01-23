女子夜店玩被惡狼下藥 直播中遭撿屍性侵

2019-01-23 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大日前發生一起撿屍性侵案件，而且受害女子在被侵害的當下還有點意識，拚最後一絲力氣努力呼救卻無果，讓惡狼性侵得逞。更扯的是，整段撿屍過程全被直播出來，惡狼似乎也樂在其中，繼續獸行，引發網友撻伐。

根據外媒報導，愛蘭德（Jasmine Eiland）在本月19日到亞特蘭大知名夜店「Opera」慶祝生日，狂歡之餘也開起直播在社群上分享。過程中一名戴著毛帽的男子走近搭訕，愛蘭德與男子也處得十分愉快，兩人就這樣跟著夜店的音樂嗨玩。不久後，愛蘭德喝下男子遞來的一杯飲料，馬上開始全身無力，無法控制，疑似在飲料下藥的男子也顯露醜惡本性，開始對愛蘭德上下其手，企圖性侵。

起初還有一絲意識的愛蘭德，擠出力氣大聲呼救，但疑似因為當下音樂太大聲，周圍的人沒有聽到，而愛蘭德也絕望的說出：「沒有人幫我...（Nobody help me...）」癱軟在舞池的愛蘭德最後只能任由渣男撿屍，而愛蘭德的直播也持續開著，渣男卻一點也不在意，直接讓不少網友直擊愛蘭德被性侵的一刻。

事後愛蘭德將社群上所有與當晚相關的照片；影片全數刪除，但當天的直播影片早就被網友備份瘋傳網路上，愛蘭德也難過呼籲網友別再分享，也不要再打擾她的生活。目前警方已經開始展開調查，夜店「Opera」也在臉書上表示會全力配合警方。

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