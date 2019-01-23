悲劇！ 唯一海底電纜損壞 東加人可能斷網數週

2019-01-23 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國東加王國（Tonga）連接世界其他地區的海底電纜在20日晚間突然損壞，導致該國民眾幾乎無法上網，東加人可能將面臨數週沒有臉書、YouTube甚至信用卡基本交易中斷的日子。

綜合外媒報導，東加唯一的海底電纜在當地時間20日晚間8時45分故障，這個約有10萬人口的國家起初幾乎完全無法上網，甚至無法打國際電話。目前，在地經營的一個小型衛星連線服務被權充為備胎，但為了保留頻寬，臉書等非必要的社群媒體網站都被封鎖，一些企業也無法處理信用卡交易。

新聞網站「Matangi Tonga」的編輯Mary Lyn Fonua說，人們突然意識到他們有多依賴網路，無法用電子郵件、無法匯款、公司也受到影響、超市無法刷卡、甚至影響航班預定，「所有人都很驚訝，而且完全沒有B計畫」。

電纜公司把電纜故障歸咎於惡劣天氣，把原因指向「磁暴」和「閃電」，修理電纜的船隻目前停靠在薩摩亞（Samoa），可能在3天內到達東加，修復工作則需要1至2週，最糟的情況是，這條連接東加到斐濟長達827公里的電纜，可能需要長達3週才能修復。

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