「我真的很害怕」英超球星失聯前語音曝光 球迷上街祈禱

2019-01-23 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國警方22日確認，才剛加盟英超球隊加的夫城（Cardiff City）的前鋒薩拉（Emiliano Sala），所乘坐的小型飛機在飛行途中失聯，目前搜救行動持續進行中，而薩拉失聯前傳給家人和友人的語音於今（23日）曝光。

綜合外媒報導，薩拉在失聯前，曾透過WhatsApp錄製語音訊息，向家人表示「我真的很害怕」，並提到自己在一座「看起來要解體」的飛機上。

他還向友人說：「兄弟們，你們好嗎？我感到很疲倦，我一直在南特（Nantes）處理事情，現在要前往加的夫城（Cardiff），但飛機看起來像要解體了。原本我明天下午還要和新的球隊一起訓練。」

不久之後，薩拉又錄下一段訊息：「所以，我的兄弟姊妹們，你們都還好嗎？如果在1個半小時內沒收到我的任何消息，我不知道他們是否會派人來找我的下落，但你知道……爸爸，我真的很害怕！」

報導指出，薩拉的父親是從其友人得知消息，「當時我在工作，沒辦法相信這件事，現在我很絕望，希望能有好消息。我不知道到底發生了什麼。對於薩拉和我們所有人而言，這次加盟加的夫城是向前邁進了一大步，他是一個永遠都在戰鬥的小夥子。」

據了解，目前搜救仍在持續進行中，而南特和加的夫城的球迷們皆主動發起祝福活動，上街為薩拉祈禱，盼奇蹟能降臨。

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