砲火猛烈！ 義大利狠批法國「搞窮非洲來發達富貴」

2019-01-23 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕義大利極右派副總理迪馬尤（Luigi Di Maio）上週砲火大開，指責法國「搞窮非洲」並加劇難民危機，讓法國外交部21日召見義大利駐法大使嚴正抗議，認為義國說法充滿敵意，破壞雙邊關係。

綜合外媒報導，迪馬尤在19日的競選行程上指控，「如今民眾不斷逃離非洲，原因出自某些國家，特別是法國，他們從未停止對非洲的殖民。如果法國失去非洲殖民地，那麼他們就只是全球第15大經濟體，而非現在的第6大。」他強調：「歐盟應該制裁法國，以及其他跟法國一樣搞窮非洲、使非洲人外移的國家。」

在法國外交部召見義國駐法大使時，迪馬尤依舊堅稱自己的觀點。他說：「我不認為這是外交事故。這都是事實。法國阻止非洲發展，並讓非洲人民向外出逃。如果歐洲能有多一點勇氣，就應該要去正視非洲去殖民化的議題。」

報導指出，自去年義大利民粹政府上台後，義法兩國在難民問題上互相批評，關係轉向惡化。去年法國批評義大利不允許地中海人道救難船停靠港口的做法，義大利則回罵法國為何拒收難民。

據了解，迪馬尤指責法國總統馬克宏不留餘力，甚至公開力挺去年11月在法國爆發的「黃背心抗議」。

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