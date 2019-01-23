政變後首次！泰王頒令 准許今年舉行全國選舉

2019-01-23 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕泰國王室於23日表示，瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）國王已頒布關於大選的法令，確定全國選舉會在今年舉行，這是軍政府執政近5年來的首場大選。

綜合媒體報導，自2014年前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）政府被軍政府推翻後，軍政府雖承諾會還政於民，然而大選日期延宕多時；國王的飭令23日經由泰國《皇家公報》（Royal Gazette）刊出，除舉行「國會議員選舉」外，也要求泰國選舉委員會在5天內宣布選舉的確切日期，目前3月10日或3月24日被認為是最有可能的日子。

不過早在國王頒布王室命令前，有多個新政黨已開始進行開會、徵召等行動，其中包括與軍方結盟的黨派，和部分親近盈拉所屬的戴克辛（Thaksin Shinawatra）家族陣營。

另外，由於選舉日期不確定，這個月曼谷仍發生零星的小規模示威，但專家分析後表示，目前還不至於演變成暴力、足以癱瘓街頭的抗議活動。

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