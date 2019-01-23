中國火鍋店回收餿水油 近2年130公噸噁心湯料吃下肚

2019-01-23 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川警方先前破獲1個地下集團，近2年內超過130公噸的火鍋湯底油被回收加工製成湯料，重新供客人食用，該集團非法獲利高達上百萬元人民幣。

綜合媒體22日報導，四川自貢市高新區警方去年6、7月時。偶然發現一輛從火鍋店收購餿水油的廂型車，經常自一家冰淇淋工廠進出，且調查後發現，附近某幾間火鍋加盟店使用的火鍋料，都是從該冰淇淋工廠運出的。警方當時不願打草驚蛇，持續追蹤廂型車的動向

後來直到去年10月近入火鍋店旺季，警方發現廂型車在火鍋店和冰淇淋工廠間往來頻繁，11月警方展開行動，進入廠內後，在現場找到大批回收的餿水油、把餿水油提煉成半成品的設備及火鍋湯料的成品，並逮捕現場所有人員。

警方調初步查明後表示，成都某餐飲管理有限公司在自貢地區共有6家加盟店，然而他們未照法令，將廢棄火鍋油交給回收公司，而是「循環利用」，從中牟取暴利。

目前涉案的8人，有4人已被拘留、其他4人獲保釋，全案仍在進一步偵辦中。

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