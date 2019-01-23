「不用穿山甲通乳」 女星拍保育廣告被批幫倒忙

2019-01-23 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國女星「Angelababy」楊穎日前為國際環保組織「動物救援」拍攝廣告影片，內容宣導要保護瀕臨絕種的穿山甲，並強調自己絕不會吃牠通乳，結果被網友質疑是在變相宣傳食用功效，指她「幫倒忙」。

綜合外媒報導，楊穎在廣告中抱著一隻穿山甲，向大眾呼籲：「過去10年有近100萬隻穿山甲慘遭殺害，甲片和肉被非法利用，非法藥材不是通乳的選擇，讓每一隻穿山甲寶寶能在母愛下平安的長大。沒有買賣，就沒有殺害。」她也轉發該支影片至個人微博，強調「我承諾不用穿山甲通乳」。

報導指出，傳統迷信認為，穿山甲的鱗甲有「疏通鬱結」作用，然而實際上，它的成分和手指甲相同，目前並無研究能證明食用穿山甲有通乳功效，但廣告內容及楊穎均無對此澄清。因此廣告曝光後，不少網友批評楊穎愈幫愈忙，「不拍這個廣告還沒有多少人知道穿山甲有通乳的功效，現在好了，大家都知道了，滿世界找穿山甲吃了。」

報導更強調，由於人類多年的誤解，導致每年約有10萬隻穿山甲死於人類手中，楊穎本是出於好心，「但無知有時也會變成間接的劊子手。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/