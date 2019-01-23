澳籍華裔作家在中國失聯 學者判斷和華為事件有關

2019-01-23 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕澳籍華裔作家楊恆均日前在中國失蹤，澳洲外交暨貿易部（DFAT）今（23日）表示，目前已正式向中國當局詢問下落，不過中國外交部發言人華春瑩回應「不清楚」，並說會再向相關單位詢問詳情。

綜合外媒報導，楊恆均與他的妻兒18日從雪梨飛往廣州，抵達後卻未按照計畫轉飛上海，此後音訊全無。楊的友人、雪梨科技大學教授馮崇義透露，楊妻20日傳了一張北京首都機場的照片給他，卻未說明為何人會在北京，事後他將此事通報澳洲外交暨貿易部。他分析，2人恐遭中國國安部關押在北京，而且主因可能和華為事件有關，是中國在拘留加拿大公民後，下一步「擴大範圍」的做法，為的是向澳洲和加拿大政府施壓。

報導指出，自18日以來，楊恆均的社交平台均無更新。澳洲外交部已向中國聯繫，但中方表示，還無法確認楊恆均是否被國安部關押。

據了解，楊恒均出生在中國，曾任職於中國外交部，2000年入籍澳洲，近年常對中美關係發表評論。在2011年，楊訪問中國時曾一度失蹤，當時澳洲政府不斷要求中國確認下落，不久後楊突然現身澳洲，表示此事是「誤會」，稱自己因生病、手機沒電才導致失聯，不過外界也提出質疑，指出楊可能是因為在網上表態支持中國茉莉花革命，才遭政府關押。

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