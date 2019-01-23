我只想交女友！ 男子自稱母胎單身 揚言射殺女性

2019-01-23 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕我只想要1個女友!美國猶他州普若佛市（Provo）有名單身已久的27歲男子克萊里（Christopher Wayne Cleary）於臉書預告，將在公共場所發起射殺行動，甚至提到「沒有什麼比準備死亡的人更危險了」、「讓我失望的女人最好被殺掉」。克萊里因涉嫌恐怖攻擊，於19日遭到逮捕。

綜合外媒報導，克萊里日前在臉書發文，表示「我想要的只是1個女朋友，想要被愛，而不是1000個妓女。我從未交任何女友，而且還是個處男，這就是我計畫在公共場所發起大規模槍擊行動的原因。我已經準備去死，所有讓我失望的女人，最好都被殺掉，越多越好」。

克萊里還在其他文章寫道，「沒有什麼比準備死亡的人更危險了」，一系列文章引起警方關注。最後克萊里19日於普若佛市的麥當勞被捕，罪名為涉嫌發動恐怖攻擊。當局也擔心，本周六普若佛市將舉行女性遊行，這些攻擊言論有可能會影響遊行的安全。

克萊里向警方供稱，自己是在心情很糟的情形下發表這些文章，沒有想太多，後來自己接到威脅電話，就刪掉文章了。不過有名自稱克萊里的前女友告訴警方，克萊里早非處子之身，2人有過性行為。警方指出，克萊里曾有過多起跟蹤及騷擾過女性的前科，被判處緩刑，目前已被列入觀察名單。

克萊里因交不到女友，內心鬱悶，竟在臉書上發起恐攻言論。（圖擷自美Utah County Sheriff's Office）

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