「引渡」孟晚舟點燃怒火 官媒爆氣嗆：中國國力遠勝加拿大！

2019-01-23 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部宣布，將向加拿大請求引渡華為財務長孟晚舟，讓加、中兩國局勢再度升高，中國官媒批判力道也逐漸加重，不但不諱言地說「中國國力遠強於加拿大」，還警告加國若同意引渡，將遭到中國「猛烈報復」。

中國官媒《環球網》一篇社論指出，加國認為只要送走孟晚舟，就能在這次事件中解套。但內文批評，孟晚舟是在沒有違法加拿大法律的情況下遭逮捕，不顧國際法和兩國友好關係，任憑美國要求「迫害」中國企業高層，直言就算把人送走，欠下的帳不可能不用還。

內文中警告加拿大，一旦把孟晚舟引渡給美國，「只會遭到中國猛烈報復」，讓中加關係蒙受更大損失。當中強調，兩國法律是平等的，「中國的國家實力又遠強於加拿大」，加拿大如果希望中國接受它強加給北京的邏輯，在法律和道義上是過於自戀。

美國司法部今日證實，會繼續尋求引渡孟晚舟，美國司法部發言人雷蒙迪（Marc Raimondi）說：「我們將繼續引渡被告孟晚舟女士，將遵守美加引渡條約規定的所有期限」。美國必須在1月30日前向加拿大當局提交正式的引渡申請，收到正式申請後，加拿大法院有30天時間來決定是否有足夠證據支持引渡，且加拿大司法部長必須正式下令。

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