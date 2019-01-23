南韓#MeToo 檢察官在葬禮猥褻女下屬 判吃2年牢飯

2019-01-23 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國發起的「#MeToo」反性侵、性騷擾運動，去年吹到南韓後，一名女檢察官站出來踢爆，曾在喪禮上遭長官猥褻，引發南韓社會高度關注，涉案的前高級檢察官今（23）日被法庭認定濫用權力，處2年有期徒刑。

綜合外媒報導，53歲的安泰根（Ahn Tae-geun，音譯）被指控2010年在一名同事父親喪禮上向女下屬徐智賢（Seo Ji-hyeon，音譯）伸狼爪，事後徐女勇於舉報長官的不當行為，卻遭高層壓下，並被安男降職調到地方層級的檢察署。

去年1月，徐智賢上電視泣訴這段痛苦經歷，希望能夠獲得平反的機會。這在南韓社會是相當罕見的舉動，也促使其他受害者出面反擊社會地位較為強大的男性，推動了南韓「#MeToo」運動。

由於性騷擾訴訟時效（1年）已過，安泰根去年4月被以濫用權力罪嫌起訴，首爾中央地方法院今日裁定，安男罪名成立，處2年監禁。判決書指出，有足夠的證據顯示安泰根把徐智賢調離首爾，是因為害怕內部投訴後果。在法院做出裁決後，安男立即被拘留。

安泰根堅持自己是清白的，堅稱他從未施壓影響徐智賢的調職，也沒有理由採取這樣的行動。他說自己根本不認識她，也不記得喪禮上的不當行為，「我從沒想過會有這個判決，我會在上訴中反擊」。

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