華裔澳洲異議作家楊恆均 傳在中國失蹤

2019-01-23 17:15

〔中央社〕澳洲官員今天表示，當局正在調查據傳在中國失蹤的華裔澳洲異議作家楊恆均，他可能成為中國安全部門擴大逮捕的最新受害者，引發擔憂。

小說家楊恆均曾是中國外交官和民運人士，支持民主化改革，批評中國共產黨專制作法。

法新社報導，他的朋友指出，楊恆均上週返回廣州市不久後便失聯。被問及楊恆均一案時，澳洲外交暨貿易部說，正在「尋找據報在中國失蹤的澳洲公民的相關訊息」。

「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，楊恆均本月18日偕同妻兒回中國，但是並未搭上預定飛往上海的國內班機。

他的失蹤可能成為中國安全部門擴大逮捕的最新受害者，引發擔憂。

楊恆均1992年前往香港，並於1997年到美國替大西洋理事會智庫工作。

儘管北京當局不承認雙重國籍，楊恆均之後取得澳洲國籍，撰寫一系列間諜小說，並經營一個小有名氣的中文部落格。

楊恆均的記者朋友加諾（John Garnaut）形容他「聰明」、「勇敢並堅信民主」。

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