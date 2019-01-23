美公布4年一度「國家情報戰略」 指中俄是主要威脅

2019-01-23 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國當局22日公布4年一度的「國家情報戰略」（National Intelligence Strategy，NIS），值得注意的是，這份報告與以往不同，強調來自網路、太空、人工智慧及眾多新興科技的威脅，並將中國、俄羅斯、北韓及伊朗列為主要威脅國家。

綜合外媒報導，由美國國家情報首長寇茲（Dan Coats）公布，這份新的「國家情報戰略」將影響美國情報單位未來4年戰略方向，內容顯示，美國未來數年內將面臨「西方民主遭受攻擊」、「二戰後建立起的國際秩序逐漸削弱」、「政府內部孤立主義盛行」等重大挑戰。

寇茲指出，俄羅斯近年持續於多領域發揮地緣政治力量，在眾多地區挑戰美國，他接著舉俄方干涉2016年美國總統大選一事為例，警告「美國未來數年可能會持續受到來自太空、網路、人工智慧及許多新興科技的威脅」。

寇茲進一步表示，在地緣政治層面對美國造成威脅的國家不只有俄羅斯，中國、北韓與伊朗也是潛在的挑戰者，美國對於尖端技術的掌握，未必如過去長期霸占領跑者的位置，他強調，中國軍事現代化，並持續在太平洋等地區追求經濟與領土優勢，是美國的一大隱憂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/