請君入甕？加國市長取消訪中 中使館稱「中國安全又好客」

2019-01-23 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大與中國近來因華為財務長孟晚舟案關係緊張，現在又傳出加國魁北克市長取消訪中行程，讓中方相當不解，指官方從未伸手阻礙中加地方合作交流，還強調中國是全世界最安全的國家之一。

加國魁北克《太陽報》等媒體當地19日報導，加國當局14日發布警示，警告公民到中國旅行須「高度警惕」，並留意「被任意執行當地法律的風險」。魁北克市長拉波姆原預計3月底率代表團訪問上海和西安，之後轉往南韓，據悉突然取消訪中，正是基於加國政府的忠告。

中國駐加拿大使館對此事發表聲明，先是指責有人以旅行安全為由製造恐慌氣氛，限制兩國地方、民間互通往來，認為兩國近來發生的糾紛，後果不應由加國民眾承擔。聲明強調，中國是世界上最熱情、好客和安全的國家之一，中方一如既往歡迎包含加國民眾等世界各地的人們來到中國，會依法保障他們的安全和合法權益。

孟晚舟去年12月在加拿大遭逮捕後，北京先後逮捕多名加國公民，包括前外交官康明凱。另外，大連市法院14日更改判涉嫌走私毒品的加國公民謝倫伯格死刑，被視為報復行動。

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