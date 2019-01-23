美中關係不佳、總統大選將至 學者：中國將加大反台獨力道

2019-01-23 14:45

〔即時新聞／綜合報導〕2019年中國對台工作會議22日在北京舉行，中國全國政協主席汪洋在會議中強調「絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」，學者張五岳分析，今年是總統與立委選舉的前哨，加上美中關係持續緊張，中國勢必加強反獨。

淡江大學兩岸研究中心主任張五岳今日接受《中央社》採訪時表示，去年中國面對台灣九合一選舉以及美中台關係發生變化，今年則必須面對總統、立法委員選舉的前哨，這對兩岸關係的影響絕對比去年的選舉來得更直接，加上今年是中美建交、美國頒布台灣關係法的40年，對中國而言，兩岸關係或美中台三方關係，形勢都更加嚴峻，勢必加大反獨防堵力道。

對於汪洋昨日重申「和平統一，一國兩制」，張五岳指出，今年的中國對台工作會議在「習五條」推出後舉行，勢必高舉中共總書記習近平在「告台灣同胞書」40週年的談話，以作為今年度的對台工作行動方針與指南。

但張五岳認為，「習五條」屬中長期計畫，短期之內不可能有積極進展，而中國當局在未來1年應會對「和平統一，一國兩制」做出詮釋與暖身，以引起關注與討論，避免議題停滯不前。

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