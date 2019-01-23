港人哀嘆！香港擬定新條例：侮辱中國國歌者判刑3年

2019-01-23 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府週三提交《國歌條例草案》到立法會，此案要求香港國際學校在內的所有香港學生，都必須學習唱中國國歌，若有人竄改國歌內容，最高可處3年徒刑以外，還可罰款港幣5萬元，今天香港眾志突襲政府總部東翼迴旋處（坊間稱為「公民廣場」），在旗杆下掛上「不歌頌的自由」的布條，反對國歌法立法。

綜合港媒報導，根據香港《國歌條例草案》今天送交香港立法會表決，此案受到提出香港獨立的本土派人士反對，香港前大律師公會主席梁家傑認為，草案內容含糊不客觀，批評港府配合北京製造白色恐怖。

今天上午，香港眾志也到公民廣場抗議，香港眾志主席林朗彥表示，《國歌法》箝制港人的思想自由，一旦立法，香港將成為人人必須向國家政權表忠的城市。他呼籲港人用行動反對國歌惡法，重申言論自由的可貴之處是有表達自由，同時有不表達的自由，「不用對國歌表達肅然起敬。」

香港近幾年經常發生港人不唱國歌情況，尤其在足球賽事上，播放或唱中國國歌時，港人會發出噓聲表達反對，抗議北京對香港的影響日益擴大。

英國在1997年將香港主權交還給中國時，當時中國承諾將在香港實行「一國兩制」，給予香港包括言論自由在內的高度自治，不少民主派人士認為，現在的香港已全面失去自治。

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