驚悚！不信幸運護身符有靈力 傳僧侶持長刀砍小販「實測」

2019-01-23 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，泰國曼谷中國城一名30歲小販艾特查瓦尼（Nai Atchawanit），似宣稱自己賣幸運護身符有法力。上週五（18日）一名54歲僧侶福拉查卡森（Niwan Phrachakasem）路過聞訊，似想證明真假，過程中掏出長刃砍去，疑造成對方頭與頸部受傷流血送醫。

綜合媒體報導，艾特查瓦尼原本在兜售護身符，他似告訴福拉查卡森，脖子上的護身符不僅有神力祝福加持，還有防禦攻擊功能。疑為嘗試證明艾特查瓦尼所言真假，福拉查卡森傳從袍下掏出一把30公分左右長刀，並砍向對方的頭與頸脖部位。

報導指出，艾特查瓦尼當場血流不止、染紅了淺色上衣，一名觀光客見狀上前幫忙止血、向當地人呼救，至於砍人的福拉查卡森，則手持凶器呆愣一旁。警方獲報趕緊抵達現場，並透露福拉查卡森供稱，是傷者「鼓勵」他出手測試護身符的靈力。

報導提到，軍警米特瑞克（Satit Mitrak）表示，艾特查瓦尼頭部約有一道20公分長的傷口，並從現場找到一把大刀，還讚該名伸援手的外國人非常勇敢，及時處置使傷者免於失血過多而死的風險。

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