哈紹吉被殺真相未明 土耳其外長：將發起國際調查

2019-01-23 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年10月初在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遭到殘殺，真相至今未明，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）21日表示，正在計劃就該謀殺案發起國際調查，幾天內就會有所行動。

《路透》報導，土耳其外交部長卡夫索格魯21日表示，一些西方國家正在試圖掩蓋哈紹吉謀殺案的真相，「有些西方國家試圖掩蓋此案，我知道原因，我們知道並且看到了什麼樣的交易，我們看到那些談論新聞自由的人，在看到錢之後如何掩蓋此事」，卡夫索格魯說，土耳其已經準備就此案啟動國際調查，幾天內就會有所行動。

先前土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）曾宣稱，哈紹吉被殺是沙國最高領導層親自下令，但沙國否認了33歲王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）參與其中的指控。目前，沙國檢方正在尋求對涉嫌殺害哈紹吉的11名嫌犯中的5人判處死刑。

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