才剛簽下天價合約 英超球星傳墜機恐已罹難...

2019-01-23 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕一架從法國飛往英國的輕型飛機當地時間週一（21日）晚間在英吉利海峽失聯，機上2人生死未卜。法國警方表示，失蹤者包括英超球隊加的夫城（Cardiff City）的前鋒薩拉（Emiliano Sala），目前仍生死未卜，救難人員今天表示，他們「擔心最糟的情況發生」。

綜合外媒報導，阿根廷28歲球星薩拉才剛以破球會紀錄轉會費1500萬英鎊（約新台幣6億元）和英超球隊加的夫城簽約，不料昨天搭機前往卡的夫城與新隊友訓練時，卻傳出飛機在海峽群島（Channel Islands）外海失聯，恐已罹難。

救難人員費茲傑羅（John Fitzgerald）認為情況不樂觀，「我們擔心最糟的情況發生，因為目前的海水溫度實在太冰冷...」，他進一步表示，「如果飛機是失控墜落，通常機身會解體，這種情況下是毫無希望的。」由於天色昏暗情況下救難難度很高，理想狀況是飛機在海浪間迫降。

現已確認機上除了機師之外只有薩拉1人，目前救援行動仍在進行，隨著夜晚來臨，海岸防衛隊也在重新評估相關計畫。

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