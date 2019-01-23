張首晟是間諜？前中國官員爆：他15歲就成了北京棋子...

2019-01-23 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕55歲的美籍華裔科學家、史丹福大學物理系終身教授張首晟去年12月墜樓身亡，震驚各界，不少人懷疑，入選中國招募海外科技人才「千人計劃」的張首晟，其死因可能與涉嫌參與間諜活動遭到調查有關。有旅居美國的前中共官員近日爆料，張首晟早在15歲時，就成為中國盜取西方技術情報戰略的一顆棋子。

《美國之音》23日報導，曾在中共統戰部門工作長達10年之久的旅美中國法學專家程幹遠表示，1970年代末至1980年代初，當時的中國領導人鄧小平搞改革開放，是為了挽救中共政權不至於崩潰，當時中國當局制定了一個計劃，派一批精幹的技術人才到西方留學，這就是現在中國「千人計劃」的雛形，目的就是到西方國家盜取技術情報。

程幹遠說，早在1978年，還是15歲少年的張首晟考取上海復旦大學物理系時，他就成為中國盜取西方技術的一份子，張首晟實際上「陷得很深」，程幹遠透露，那時復旦大學的物理二系，其實是由中國公安部情報系統主管，「這個系由公安部一局，就是政治保衛局和國防科工委主管；系主任據了解，實際上就是公安部一局的情報人員」。

程幹遠說，包含張首晟在內，許多於1980年代赴美留學的中國人才，日後很多人都和中國當局有聯繫，這些人逐步把西方技術搞到手，再弄到中國，中國也給他們提供很多好處，「兩邊拿錢，待遇很優厚的，很多人都成了千萬富翁，甚至億萬富翁」。

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