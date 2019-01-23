人口販賣悲歌！ 2萬奈國女孩被運至他國當性奴

2019-01-23 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕非洲人口販賣、走私的現況相當嚴重，奈及利亞反人口販運機構指出，至少2萬名奈國女性已被拐騙、運送至另一非洲國家馬利作為性奴，目前處境相當悽慘。

綜合外媒報導，奈及利亞反人口販運局（NAPTIP）與國際移民組織（IOM）合作進行調查，上月在馬利南部採證後證實了前述數字。奈國反人口販運局長歐卡東立（Julie Okah-Donli）表示，過去數月的調查中，工作人員發現數處由人口販子控制的賣淫屋舍，每處約關押100至150名奈國女性，目前已陸續被救出並遣返回國。

歐卡東立指出，根據長期收集的證據及寶貴的證詞，光是馬利南部就有至少200個類似場所，關押超過2萬名奈國女性奴，受害者年齡介於16至30歲，絕大多數處境堪憂。

調查人員指出，人口販子當時以「介紹至馬來西亞工作」為由，一一將年輕的奈國女子誘出，再轉運至鄰近的非洲國家賣淫或作為性奴。歐卡東立強調，大多數受害者被關押在諸如森林深處等相當偏遠的環境，使得她們即便成功逃脫營地，生還的機率也很低。

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