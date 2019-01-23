去年香港遊客中國人佔8成 港人哀嘆：宛如慢性自殺！

2019-01-23 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕根據港媒報導，香港2018年旅客量破紀錄，比2014年創下的6083萬人次大幅增加，不過隨之而來的是中國遊客越來越多，去年前11個月的訪港遊客總人數中，中客竟佔了近80%，有當地居民哀嘆，香港旅遊業只能靠中國硬撐，情況有如「慢性自殺」。

根據香港《蘋果》報導，大量中客進入香港旅遊，對當地已造成交通、衛生問題，大批人潮引起港人反彈。根據統計，去年前11個月共有5856萬人到香港旅遊，較前年同期多10%，當中高達78%是中國遊客，若依11月有463萬陸客訪港，統計預測若按升幅推算，去年12月中客量會有逾500萬人。

香港靠近羅湖口岸中國客眾多，當地民眾Michael受訪時表示，早上常被旅行團擴音器或賽車的喇叭聲吵醒，到當地商場唯一餐廳吃飯，也沒有服務生接待，餐廳內大多是吃桌菜的中國團客，稱不做散客生意。Michael認為，中客大增衍生當地衞生、噪音及交通問題，香港旅遊業過度依賴陸客賺錢，「我個人覺得是一個慢性自殺」。

此外，中客訪港也不見得帶來錢潮，根據統計，2002年赴港旅遊的中客，近7成會過夜，但2018年僅不到4成中客會在香港過夜。若以2017年數字為例，過夜的中客總消費額達1796.6億元港幣，不過夜僅有627.6億港幣，比較之下便能得知，中客對香港經濟的貢獻，量雖大但不代錢潮。

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