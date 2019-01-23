花19萬搭郵輪玩一週 傳老夫妻一開房門驚見活春宮...

2019-01-23 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲一對6旬夫妻巴比（Bobby）與瑪莉（Mary），前陣子花了4800英鎊（約新台幣19萬元）搭郵輪玩一週，未料進入10樓艙房，卻似驚見一對男女在床上啪啪啪。不過，外媒報導，郵輪公司經徹查後否認該項指控。

綜合媒體報導，去年10月巴比與瑪莉參加新加坡到泰國、為期一週的航程旅行。夫妻倆宣稱，登船後在工作人員引導下，前往將入住的艙房，沒想到開門卻似見裸男與女子在裡面做愛，傻眼畫面讓瑪莉直呼「我嚇到了、很不開心」，並指他們只好先去其他親友的房間待著，服務員則趕緊回報主管。

報導指出，疑因已客滿，巴比與瑪莉沒多久又回到原本的艙房，發現裸男仍在房裡，並引述似有其他員工認出對方可能是工作人員，所幸風波最終仍落幕，然而後來瑪莉又傳自稱得了腸胃炎、要吊點滴。該對夫妻回到家後，寫信向郵輪公司抱怨，且對每人200元旅程優惠補償、限一年內使用感到不滿。

報導提及，總部位於邁阿密的郵輪公司回應，經過內部調查，包括調閱相關監視器畫面，無法證實指控為真，強調公司是以最高標準運作，「任一低於這些標準的事件，都得經歷徹查並採取適當行徑」，已與對方討論賠償事宜。

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