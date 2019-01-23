不是飛機展 這個小鎮聚會飛來1500架私人飛機

2019-01-23 08:13

〔即時新聞／綜合報導〕正在瑞士小鎮達沃斯舉行的世界經濟論壇2019年會，稱得上是一場巨富聚會，約有3000多名來自全球各地的政商精英參與，這些富人到場，大多搭著私人飛機前往，據統計，現場約有1500架以上的私人飛機飛到這個小鎮，形成另一場奇觀。

世界經濟論壇2019年會在瑞士當地時間1月22日至25日間召開，總計約有110多個國家的3000名全球精英的出席，但美國總統川普、英國首相梅伊、法國總統馬克宏、俄羅斯、印度領導人均表態將不出席達沃斯論壇，出席人士以商業人士居多，4天會議預計召開350多場會議。

世界頂尖富豪群聚，之前才有英國非政府組職Oxfam發表報告，指全球最富裕的26名超級富豪的財富總和，相當於全球財富最少的半數人口（約38億人）的財富總和，這些商界領袖也都是往年達沃斯論壇的常客；《法廣》報導，如今據當地負責接待空中來賓的公司指出，達沃斯附近的機場在4天的論壇，預計將有1500架私人飛機和他們的主人們到訪，創下該地接待私人飛機數量的新高紀錄，似乎也印證了這一點。

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