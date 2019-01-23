中國軍力升級、將領信心大增 美官員：台灣恐首當其衝

2019-01-23 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍力日漸擴張，不斷縮小與美國軍力的差距，根據美國國防部五角大廈上週發布的2019年《中國軍事力量》報告，中國解放軍的軍力，在某些領域已超過世界一流水準，且專家最擔心解放軍對自身戰鬥力的信心已大幅提升，其中台灣可能將首當其衝。

根據《BBC》報導，中國解放軍的軍力已大幅提升，但最令五角大廈擔心的不是中國硬體軍力升級，而是中國軍隊將領們的自信心的同步提升，除了可能威脅美國軍力，還可能讓台灣更受威脅。

報導指出，五角大廈一名高級情報官表示，北京對自己軍事能力的自信程度，可能足以促使其相信，用武力收復台灣是可行的選擇。這位官員稱，這個想法是報告得出的「最令人擔憂的」結論。

這名官員日前對《路透》表示，「最大的擔憂是...他們達到這樣的地步，即解放軍領導層可能會告訴（中國國家主席）習近平：他們對自己的實力有信心」。

另一名不具名五角大廈高級官員雖也對北京意圖表示擔憂，但他認為，解放軍已經40年沒有打過仗，中國龐大的軍隊還需要時間磨合協調指揮、協同作戰的能力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/