海洋悲歌！藝術家花15年用貝殼做雕塑 不知被作品毒害...

2019-01-23 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕追求藝術卻要付出健康和生命？加拿大藝術家格恩瑟（ Gillian Genser）花費15年時間，使用淡菜貝殼雕塑出聖經故事中的「亞當」，但她在雕塑亞當的過程中，身體狀況卻越來越差，出現癡呆症、焦慮等症狀，彷彿只要亞當多完成一點，她的身體就變差一點，沒想到格恩瑟到醫院求診時才發現，自己竟然已經「嚴重重金屬中毒」。

根據《BBC》報導，格恩瑟從1991年開始進行雕塑藝術創作，她所用的材料全都取自大自然，像是貝殼、珊瑚、乾枯的植物，以及合法取得的動物遺骨，在她選擇使用淡菜殼作為創作「亞當」的材料後，她每次都從多倫多的中國城商店中挑選來自大西洋沿岸產的淡菜，大批購買後挑選她想要的貝殼，再將淡菜肉取出送給親朋好友，每天則是花費12小時逐一打磨貝殼，將它們組合在一起，逐漸使亞當成形。

在開始雕塑亞當的數個月後，格恩瑟開始感到身體不適，去求診時醫師們問她是否接觸過有毒物質，格恩瑟則說自己都是使用天然材料。隨著時間推移，格恩瑟常常感到肌肉痠痛，打磨貝殼幾小時後手就會抽筋，格恩瑟說：「當最後作品快結束時，我出現了所有嚴重癡呆症的症狀，我無法進行思考，空間感產生問題，想不出如何旋轉東西，或不知道把東西放在哪裡。我常常把東西反著放，或放顛倒，總是很氣憤，焦慮，感覺無望，甚至想到自殺。」求助於精神科醫師後，歷經各種治療也都不見起色，這讓格恩瑟的狀況更加惡化。

然而格恩瑟某天發現和她的病因可能和「骨頭和貝殼會從它們棲息的自然環境中積累毒素」有所關聯，格恩瑟因此到醫院再度檢查，在體內驗出了水銀、鉛等重金屬，確診為重金屬中毒，而她中毒的原因就是在雕塑「亞當」的過程中，吸入研磨貝殼時所散發的粉塵，不過最讓人感到諷刺的是，格恩瑟雕塑「亞當」的目的證是要反映人類與自然的扭曲關係，格恩瑟無奈地說：「我身體經歷的痛苦，也正是我們的地球正在經受著的被毒害的苦難。」

雖然身體被貝殼粉塵毒害，造成神經系統受損、聽力嚴重受損以及永久性腦力衰竭，但格恩瑟表示，若她放棄完成「亞當」，就等於白白中毒受害，於是她在一個透明的塑膠箱中慢慢研磨貝殼，讓粉塵不再溢散，終於她在2015年完成「亞當」，她強調：「我不僅為疾病感到痛苦，同時也為今天的地球狀況而傷心，不過我也為我的「亞當」感到滿意，它是如此美好。我從這裏看到希望，所以我稱其為『我美麗的死亡』。」

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