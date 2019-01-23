分攤駐韓美軍費用談不攏 美國南韓協商陷僵局

2019-01-23 00:30

〔中央社〕南韓國會議員表示，對於分攤駐韓美軍費用一事，美國與南韓仍難以化解歧見，主因美國要求南韓付出的金額增加50%。

儘管自去年3月至今已談判10回合，這兩個關係密切的盟友仍無法達成協議，以取代2014年敲定並於去年到期的版本。2014年的協議明訂，南韓每年需支付9600億韓元（約合新台幣264億元），以維持規模達2萬8500人的駐韓美軍。

美國總統川普一再表示，南韓應負擔更多支出。美國自1950至1953年的韓戰駐軍至今。

美軍已警告在美軍基地內工作的韓國雇員，若無法達成協議，自4月中旬起他們可能得休假。

據南韓執政黨國會議員洪準杓透露，去年12月美韓最後一次會商時，美方提出令南韓「措手不及又無法接受」的要求，主張韓方每年支付超過1兆4000億韓元，大約是目前金額的1.5倍。

南韓外交部長康京和昨天就美韓磋商情況向部分國會議員簡報。雙方達成任何協議都需經國會同意。

洪準杓在一場國會議員出席的會議中表示：「協商陷入僵局，美國在協商最後階段突然提出我們難以接受的方案。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/