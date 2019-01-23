遊韓注意！南韓爆發麻疹疫情 尚未查出源頭

2019-01-23 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日爆發麻疹疫情，範圍擴及首都首爾。據統計，光是上個月全南韓就有31例確診，當局認為疫情是由境外傳入，目前尚未追查出源頭。提醒近期想到南韓旅客務必小心。

綜合外電報導，南韓疾病控制及預防中心指出，此次麻疹疫情於上月17日出現首宗個案，地點在大邱市。共約7000人曾與患者接觸，其中3000人度過病毒潛伏期，其餘尚在觀察中。而最新確診的患者來自首爾及全羅南道，前幾個確診個案則分布在大邱、京畿道及慶尚北道。

據悉，31宗確診病例中，有16名是4歲以下嬰孩，其餘為20至30多歲的醫務人員或嬰孩家長。南韓疾控中心呼籲，未注射預防疫苗的人應補打疫苗，而懷疑受感染的人士也應自我隔離，待至測試結果出爐，以免病毒傳開。

麻疹潛伏期有4天，直到出疹後4天內，病毒都具有傳染力，且傳染性極高，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物傳播。受感染患者初期症狀有發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點等。

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