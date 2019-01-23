3℃池塘邊活埋3週大女兒 父母竟因巫師說她邪靈附身…

2019-01-23 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度1名女子產下女嬰不久，巫師斷言小孩遭惡靈附身、家人要齊力合葬，女子和丈夫竟深信不疑，竟狠心請家人將才3週大的女兒活埋在池塘附近，而且當時氣溫只有3度；所幸女嬰命大，被附近居民救出，撿回一命。

綜合媒體報導，事發於印度斯哈赫賈漢普爾（Shahjahanpur），當地居民18日晚上7點左右經過池塘時聽見寶寶的哭聲，溯源尋找，才驚覺有女嬰被活埋在土中，趕緊將她挖出送醫。

警方調查後發現，主謀竟是女嬰28歲的母親和30歲的父親。女嬰父親聲稱，他們是聽信密教「tantrik」巫師所言才這樣做的，巫師說，他們的女兒被邪靈附身，建議他們透過埋葬女嬰擺脫噩運，否則整個家族都會付出代價。女嬰的父母不疑有他，竟在3度的氣溫下，把僅出生20天的女嬰棄置在池塘邊。

當地警方說，目前已逮捕女嬰父親，然而女嬰母親和其他家庭成員共犯仍在逃；至於從鬼門關前走一遭的女嬰，目前經院方悉心照料，身體健康已無大礙。

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