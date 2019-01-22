烏克蘭前美女總理宣布參選總統 民調領先

2019-01-22 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭將於3月31日舉行總統大選，外型亮眼的前總理提摩申科（Yulia Tymoshenko），週二正式宣布角逐總統大位。最新民調顯示，她的支持度領先所有潛在候選人，包括現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）。

綜合外媒報導，現年58歲提摩申科是烏克蘭「橘色革命」的領袖之一，2007年至2010年出任總理，是烏克蘭第一位女總理，她經常頂著烏克蘭民族風格的金色大髮辮，讓她在一票政治人物中具高度辨識度。

提摩申科週二在基輔舉行的「祖國黨」黨代表大會上宣布參選總統，向選民承諾要重新掌控被俄羅斯併吞的克里米亞半島和東部分離主義分子的控制區。

提摩申科抨擊波洛申科和政府高官從與分離主義的衝突中獲益，「我可以向你保證，我不會把這場戰爭看成是一樁有利可圖的生意」。

提摩申科曾在2010年參選總統，但敗給亞努科維奇（Viktor Yanukovych），2014年捲土重來又敗給波洛申科。雖然最新民調顯示，提摩申科支持度領先所有潛在候選人，但沒有獲得絕對優勢。

至於現任總統波洛申科，則尚未宣布是否競選連任。

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