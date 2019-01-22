香港人認為「一國兩制不適用於台灣」 比率創新高

2019-01-22 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港在1997年被迫接受來自中國的「一國兩制」後，現在的香港人大多自嘲只剩「一國」沒有「兩制」，50年不變的承諾也成為空話；而近期中國也意圖強塞「一國兩制台灣方案」給台灣，香港大學民意研究計劃在1月22日發布一個民調顯示，有超過5成的香港民眾認為「一國兩制」不適合台灣、有6成香港人對「兩岸終極統一」沒有信心，而有過半數的香港人反對「台灣獨立」。

根據《美國之音》報導，這個關於「從民調檢視香港民眾對一國兩制之認同」的民意調查，在今年1月初電話訪問，樣本有1007名香港民眾；結果顯示，有59％的香港人認為「一國兩制」不適用在台灣，比上半年多出9％，而這也是此問題在1996年11月開始，針對港人作民意調查以來最新高，超過2015年的58.5％，只有29％的港人認為「一國兩制」適用在台灣。

另外有60.4％的港人對「兩岸終極統一」沒有信心，只有27.9％的人對終極統一有信心；有54％的港人支持台灣重新加入聯合國，比之前的民調小跌5％，反對的則有29％；支持台獨的香港人只有35％，反對者則有50％，不過反對的比例也比之前下跌4％。

香港大學民意研究計劃主任鍾耀庭在民調報告中指出，他希望能透過分析香港民眾對「一國兩制」認同感的轉變，藉此討論兩岸三地未來的發展；鍾耀庭強調「香港6年來的經驗，或可為台灣的未來發展提供一個借鏡」。

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