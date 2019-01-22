2度公投？英國脫歐陷僵局 在野工黨拋出

2019-01-22 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國正因脫歐事務陷入半世紀以來最嚴重的政治危機，在野的工黨提案容許國會議員針對舉辦二度脫歐公投進行表決，這是希望阻止英國無協議脫歐的一連串手段之一。

綜合外媒報導，自上週梅伊政府與歐盟達成的脫歐協議在國會以432對202票否決後，英國國會議員一直努力找一條路走出這場危機，但目前沒有任何選項獲得國會大多數支持。

工黨昨晚提出修正案，要求內閣讓下議院有時間討論避免無協議脫歐的方式，包括重新協商梅伊政府的脫歐協議、納入新的英國歐盟關稅同盟、和歐盟單一市場的「緊密關係」等，選項也包括「立法針對獲多數國會議員支持的協議或提案進行公投」。

簽署修正案的工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，「我們的修正案將允許國會議員就結束英國脫歐僵局的選擇進行投票，並防止混亂的無協議脫歐發生」、「現在是時候讓工黨的代替計畫成為中心，同時也保留所有選項，包括選擇公投」。

這是柯賓第一次在國會提出二度脫歐公投的可能性，但有工黨議員告誡，修正案不會獲得國會的支持。

其他修正案還包括親歐保守黨議員支持的延後脫歐，以避免可能會帶來強大破壞力的無協議脫歐。下議院議長貝爾考（John Bercow）下週將決定哪些修正案交付表決。

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