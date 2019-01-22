太有才！芬蘭音樂家用地瓜、南瓜做樂器 吹奏動聽樂曲

2019-01-22 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕南瓜、地瓜不僅可以食用，還能做成樂器！芬蘭1名才華洋溢的音樂家帕特寧（Toni Patanen），把南瓜、地瓜做成陶笛吹奏，錄製成影片上傳Youtube，短片受許多網友喜愛。

綜合媒體報導，擅長製作陶笛的帕特寧表示，他用地瓜、南瓜做出的樂器，構造和一般陶笛差不多，他還用它們演奏托托樂團（Toto）的代表作《非洲》（Africa），把多支影片剪輯成同一部，使音樂有旋律及和聲。

帕特寧將短片上傳Youtube後，至今吸引近300萬人次觀看，網友看完後大讚「天啊太有才了了吧！」、「優質內容」、「我真的很需要你來我的婚禮上演奏」。

不過把蔬菜做成樂器，帕特寧並非先例，日本的蔬菜樂器達人小山淳志（Junji Koyama），就曾用胡蘿蔔、芹菜、花椰菜、生薑、洋蔥等演奏各式音樂，兒歌、民歌、流行樂都難不倒他；奧地利維也納甚至有蔬菜交響樂團（Vegetable Orchestra），他們演出的樂器全都是蔬菜做的，在表演前，團員們會上街買菜，各自做出樂器，演奏完再把蔬菜煮成佳餚和觀眾分享，完全不浪費。

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