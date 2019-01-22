罕病讓她如廁痛近3度燙傷 12歲女童生日願望：想死

2019-01-22 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國11歲的罕病女童喬杜里（Imarni Chowdhury）飽受病痛折磨，12歲生日即將到來，被問及生日願望是什麼，喬杜里絕望地表示「想死」，令家人十分不捨。

根據《每日郵報》報導，萊自英國林肯郡的女孩喬杜里罹患罕見的間質性膀胱炎（Interstitial cystitis），無時無刻都覺得尿急，她每10分鐘就必須上1次廁所，身上掛著尿袋；而她的膀胱內壁不斷變薄，每次上廁所的疼痛程度逼近3度燒燙傷或癌末，然而目前沒有治癒的方法，醫師只能讓她服用大量的止痛藥舒緩劇痛；除此之外，喬杜里還患有癲癇、嗜睡症，每天過得生不如死。

喬杜里的父親說，女兒沒有童年，錯過很多學校生活，現在只能靠看電視、看動畫片排遣心情；當他問女兒生日想要什麼時，她回「想死」，他感到非常心疼。

雖然喬杜里一家被告知有一種凝膠可能可以減輕女童的疼痛，但需要獲得許可才能使用；更糟的是，根據NHS兒童基金會的說法，間質性膀胱炎還沒有解方，大部分的醫生也沒有這方面的知識，NHS兒童基金會與當地醫院仍努力尋求治療方案。

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