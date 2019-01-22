西班牙2歲童卡110尺深鑽井逾9天 100多名搜救人員分秒必爭

2019-01-22 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙有位2歲的男童，日前與父母前往鄉間野餐時，不慎掉入約25公分寬，深達110公尺的鑽井，卡在深處動彈不得；當局獲報後立刻派遣救難人員前往救援，無奈現場的地質堅硬導致救援行動困難度加倍，事發至今已9天，目前加入搶救的救難人員已經達100多人，仍不放棄一絲希望，仍拚盡一切努力搶救男童，而這件事也震動西班牙舉國上下，人們紛紛祈禱，希望最終奇蹟出現。

綜合外媒報導，這名2歲小男孩祖倫·羅塞洛（Julen Roselló）1月13日與父母前往西班牙南部鄉村托塔蘭（Totalán）野餐，結果祖倫在父母忙於布置野餐的時候，他在一旁玩耍時不慎掉入附近一處約25公分寬、深達110公尺的鑽井，父親何塞·羅塞洛（José Roselló）聽到哭聲才驚覺兒子掉到鑽井裡，嚇得他趕緊衝往井邊查看，何塞說「當把鑽井上方的的石頭推開，立刻就聽到兒子的哭聲，但之後裡面就沒有任何聲音了…多希望掉到裏頭的是我，這樣兒子就能跟他媽媽一起待在上面。」

當局在1月16日表示，搜救人員在事發現場的鑽井裡，採集到幾根毛髮，經檢驗後確定是祖倫的基因，立刻進行搶救；起初搜救人員在原本的鑽井附近進行垂直鑿井，但途中挖到花崗岩層，導致進度開始放慢，搜救人員預計第一條鑽井鑿通後，會在兩條鑽井之間挖通一條橫向通道，前往祖倫的受困處。

但從祖倫受困至今已經過逾10天，而搜救人員估計仍須花20個小時才能搶通關鍵的橫向通道，預計在1月23日晚間才能鑿通；指揮現場鑿井作業的工程師安卓·賈西亞（Angel Garcia）表示，「現在祖倫就像所有搜救人員的孩子，我們希望能盡快將他送到他父母的身邊」，而羅塞洛夫婦在過去曾有一個兒子因為心臟病而在3歲夭折，祖倫的來到可說是得來不易，目前西班牙舉國上下都在祈禱能出現奇蹟，何塞也表示「我現在感覺度日如年，雖然我擔心最壞的結果，但我希望天使能保佑兒子活著。」

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