日本真子公主婚事捲金錢糾紛 男友首發聲卻慘遭打臉

2019-01-22 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇的長孫女、真子公主的婚事一波三折，先前傳出因準婆婆有金錢糾紛而延遲婚事，真子的男友小室圭今日發表聲明稱，金錢糾紛「已經解決」，但馬上遭母親的前未婚夫打臉，反駁「問題沒有解決」。

綜合日媒報導，小室圭首度對傳媒報導其母佳代與前未婚夫的金錢糾紛進行說明，據相關人士透露，真子與小室結婚的意志堅定。真子也知道發布聲明一事。真子的父親文仁在去年生日記者會上曾對小室圭提出要求：「如果兩人有結婚的想法，就應該有相應的應對。」

小室圭的聲明文件表示，「我一直未能進行明確說明，給許多人造成困擾」、「現在仍然感謝（母親）前未婚夫給予的支援，今後想努力得到其理解」。聲明指出，他的母親佳代與該名男性在2010年9月訂婚，訂婚後的約2年中接受了金錢援助，2012年9月該男子提出解除婚約時，佳代表達了清算金錢問題的意思，但該男並未答應。

此後雙方沒有聯繫，但2013年8月前後，該男子寫信給佳代要求還錢，佳代在向專家諮詢後，告知對方「難以答應要求」，該男則說「向專家諮詢後有事會聯繫」，但之後雙方再次斷了聯繫。小室圭表示，因此當2017年12月有報導說，這名男士仍然希望他們還錢時，他和母親都感到「困惑」。他打算近期向該男尋求協商。

針對小室圭的聲明，佳代的前未婚夫在接受日媒採訪時強調，「問題並沒有解決」。但據悉他有意進行協商。根據日媒爆料，這項金錢糾紛涉及約400萬日元（約新台幣113萬元）。佳代的前未婚夫迄今受訪時都表示，「並不認為是把錢送給她的」。

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