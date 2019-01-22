19國143人聯名要習近平放人 華春瑩爆氣：不尊重中國！

2019-01-22 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府拘留加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和企業家史派佛（Michael Spavor），來自19國143名學者及前外交官，聯名致函中國國家主席習近平，呼籲將兩人釋放。對此，中國外交部發言人華春瑩表示，這不尊重中國的法治精神。

華春瑩說，這些來信的人們應是7個國家的外交官，還有幾個國家的學者，「他們至少犯了兩個錯」，她指稱，這兩個加拿大人涉嫌違害中國國家安全，被中國國家安全機關採取強制措施，拿來與從事正常中外交流的人相提並論，對「廣大致力於中外正常友好交流的人」相當不尊重。

她還說，其次是「干涉中國司法主權，公然喊話施壓」，要求中方釋放「正由有關部門依法偵辦」的兩個加拿大籍公民，這是「對中國司法主權和最起碼的法治精神的不尊重」。

華春瑩最後還強調：「只要遵守中國法律，就沒什麼好擔心的。」

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