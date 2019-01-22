讀到高二發現沒學籍 中國學校超收400名學生恐不能考大學

2019-01-22 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕山西省晉城市傳出一所民辦學校超收學生，造成數百名學生沒有學籍，不但拿不到畢業證明，未來也不能循常規途徑參加升學考試。當地教育部門表示，學籍問題無法化解，只能請學生以社會報名方式報考大學。

根據中國《央視新聞網》報導，去年11月起，就讀晉城市鳳蘭學校的高三學生反映，為報名畢業前的會考，被要求填寫學籍號時才驚覺自己沒學籍；部分學生家長聽聞後，趕緊到教育局查詢，發現自家孩子也沒有學籍。

劉姓家長說，當初希望兒子讀高中才報考鳳蘭，入學時學校也承諾「不必擔心學籍」等問題，結果讀了一年半才知道孩子沒學籍，無法通過常規途徑參加高考。

周姓家長表示，目前爆出無學籍問題的是2017級高二生和2016級高三生。高二有12個班，共700餘人，但學校統招招生計畫僅300多人，因此可能有近400名高二學生沒有學籍。

鳳蘭負責人表示，目前正和家長溝通，尋找解決方案，並強調每年都有無學籍問題，也都獲得「妥善解決」。有學生家長透露，所謂的解決方案就是學生轉職業高中就讀，或以社會考生報名高考，「學校可以給出個證明說『同等學力可以參加高考』。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/