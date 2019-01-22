認賊作父！養父竟是弒親兇手 少年：我再也不見他

2019-01-22 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國17年前發生一起命案，一對夫妻陳屍家中，而到夫妻2人的兒子和到他們家中作客的男子離奇失蹤。17年後偵破此案，當時的兒子已長大，才知道自己的養父就是殺死親生父母的兇手，他表示自己不想見養父，也已改回本姓。

根據《華商報》，2001年5月26日，從事搶嬰買賣的張開勤，以醫生的身分住進陳緒兵夫婦位於河南信陽小山村的家中。而張開勤見陳姓夫婦年僅1歲8個月的男童小峰長得可愛，便起了歹念，將陳姓夫妻殺害，並將小峰強行奪走。兩人就此失蹤。

張開勤原在2004年就要將小峰給賣掉，然而他的母親覺得心疼，便威脅張開勤若敢亂賣孩子，就舉報他拐賣兒童，張開勤只好打消念頭，讓小峰與他母親生活。

當警方去年開棺檢驗陳姓夫婦的DNA時，發現與小峰相近，警方詢問張開勤母親小峰的身世，她也答不上來，根據結果判定小峰為陳姓夫婦的兒子。

而張開勤在2005年因拐賣婦女遭判無期徒刑。警方也發現，他與當年失蹤的醫生體型、特徵相近。並詢問他關於當年陳姓夫婦遇害一事，張開勤全盤托出，並表示自己相當後悔，全案宣布完結。

得知養了自己17年的養父，竟是與自己有血海深仇的殺親兇手，小峰相當憤怒，表示自己不願見他。目前他已改回本姓，並與原家人團聚，他表示自己想考個好大學、找好工作，孝順他的血親家人以及將他養大的張男母親。

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