格陵蘭島融冰恐已失控 專家：若全融海平面將升7公尺

2019-01-22 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化對氣候、環境影響甚鉅，其中格陵蘭島也因為暖化而發生大量的冰層流失，美國最新的研究警告，格陵蘭島的冰層流失現象可能已經失控。

綜合外電報導，美國俄亥俄州大學（The Ohio State University，OSU）的最新研究發現，受到氣候變遷影響，格陵蘭島的融冰速度比預估中快了許多，2012年的全年度冰川流失量幾乎是2003年的4倍，意味格陵蘭島可能已經超過忍受暖化的臨界點，島上融冰現象將難以被控制。

研究人員警告，這些加快融化的冰層最後都會流入海中，進而使得海平面升高速度也加快，地球40%至50%居住於易受海平面上升威脅地區的人們也將面臨危險。主導研究的貝維斯（Michael Bevis）教授也呼籲，全球應該努力阻止地球繼續變暖。

格陵蘭島的冰層厚度約為3048公尺，假如全部融化，會使海平面上升大約7公尺，而在20世紀，格陵蘭島已經流失了大約9兆噸的冰，讓海平面上升大約25毫米。

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