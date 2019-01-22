跟真的一樣！超強刺青師幫斷指男「神還原」手指

2019-01-22 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕有些人為了表達自我，會在身上進行紋身，不過也有些人刺青是為了將身上的傷疤掩蓋。最近美國一位紋身藝術家就透過紋身，幫一位手指斷掉的顧客紋上指甲，引來網友大讚。

綜合外媒報導，美國紋身藝術家卡特拉諾（Eric Catalano）最近幫一位客人進行紋身，這位客人的食指、中指在一起意外中斷掉，因此兩隻手指的指甲部分完全不見。卡特拉諾透過紋身技術在客人食指、中指的前端紋上兩個指甲圖樣，由於他的技術相當老練，客人在紋身完成後，手指看起來與一般人完全一樣。

卡特拉諾的紋身作品現在已在網路上引來熱烈討論，許多網友都大讚，「超有意義的刺青。」、「太厲害了！」、「完美！」、「這是我看過最酷的東西了！」、「好聰明。」、「跟真的一樣。」

其實卡特拉諾過去就常用紋身來做善事，由於他的外婆曾罹患乳癌，因此他一直會免費提供乳癌患者刺青服務。他會幫乳頭因手術切除的女性重新紋上乳頭，讓她們能重新擁有與一般人一樣的外觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/