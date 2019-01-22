基因編輯嬰兒越燒越大 科學家爆：第二胎恐已12週大

2019-01-22 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國基因編輯嬰兒事件已爆發2個月，在當時震驚全球，一名美國知情科學家今天（22日）再爆料，第2位懷有基因編輯嬰兒的中國婦女，估計孕期已至少12週至14週。

綜合外媒報導，中國科學家賀建奎去年11月宣布，一對能免疫愛滋病的基因編輯雙胞胎女嬰健康誕生，引發國際熱烈關注及罵聲，事後經警方調查，發現賀建奎曾在事件曝光後的一場論壇上表示，可能會有第2胎基因編輯嬰兒出生，不過未提及詳情。

美國加州史丹佛大學醫生和生物倫理學家賀柏特（William Hurlbut）透露，去年底事件爆發時，第2個基因編輯嬰兒還太小，超音波照不出來。他判斷：「當時應該還沒超過4到6週，因此現在孕期大概已經12至14週了。」

報導指出，賀柏特和賀建奎已經結識2年，原本2人要在香港舉辦的「第2屆人類基因組編輯國際峰會」結束後，前往賀建奎的實驗室，但事發後賀建奎遭到監控，2人只能透過電話和電子郵件往來，最後一次聯繫是在7天前。

據了解，中國昨天（21日）公開對賀建奎的調查結果，指他「追逐個人名利，自籌資金，蓄意逃避監管，私自組織有關人員」，把責任全推給賀建奎，也被多間日媒視為中方首次公開證實基因編輯嬰兒存在。

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