真假難辨！日本超萌「虛實網紅」 頸部以下是真人

2019-01-22 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕社交平台Instagram和Twitter日前出現一名叫做「Imma」的日本新晉模特兒，她留有一頭俏麗的淺粉紅色短髮，外貌可愛，吸引破萬粉絲追蹤，不過實際上，她卻是透過科技工具誕生出來的「虛實網紅」。

綜合外媒報導，Imma是日本一間CG電腦動畫製作公司「ModelingCafe」運用3D CG技術創造的虛擬模特兒，特別的是，她只有「頸部以上」是後製出來的。公司是先請真人模特兒實地拍攝，事後設計Imma頭部的電腦圖像，再移花接木到真實相片上，加強整體的真實感。

報導指出，為了讓Imma更接近真人質感，該公司甚至找內部女員工試妝，從眼球血絲到皮膚紋理等細節的處理都費盡苦心。

據了解，ModelingCafe過去製作的影像作品，題材多以未來、機械、科幻等元素作為設計主軸，也曾做過不少動畫短片，至於Imma的概念是首次新嘗試，目前公司也陸續開始幫Imma和一些時裝品牌進行合作。

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