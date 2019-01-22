「男友們」組賣淫集團推入火海 要她們努力賣身好結婚

2019-01-22 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西警方在南寧查獲6名男子涉嫌共組賣淫集團，其中5人還將女友推入火坑，並說「只要賣得好，仍會娶他們為妻」。

綜合媒體報導，這6名男子是四川同鄉，2017年8月涉嫌共組賣淫集團，在廣西南寧一個社區賣淫，其中5人更還將自己的女友推入火坑下海賣淫，還規定女友要達到業績，一天至少要接滿20個客人，否則出手毆打。此6人平時遊手好閒，常打牌玩耍，偶爾安排圍勢看場子，管理前來的嫖客。

2018年5月警方破獲此案，昨（21）日南寧法院開庭審理，集團首腦6人，除了1人因住院未到，其他5人皆否認是賣淫集團負責人，僅自稱是「打工仔」，平時只是幫賣淫女子小姐買東西、打掃環境衛生而已。

當法官詢問其中1名嫌犯：「你女友也做這個，你做何感想？」那名嫌犯回答：「她做這個，我心裡也不舒服，也因此吵過架。」另一名嫌犯說，自己答應過女友要結婚，因此要求女友努力賣身，為未來賺錢。目前法院仍在審理此案。

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