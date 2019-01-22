錢不能再給伴侶管？！英國擬規定「經濟虐待」也算家暴

2019-01-22 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府昨日公布1項新的家暴法草案，規定不只是言語、肢體暴力，控制伴侶金錢、財物的「經濟虐待」也被視為家暴的1種。

綜合外電報導，英國政府昨日公布新的家暴法草案，定義「家暴」不再只限於言語、肢體暴力，心理壓迫與威脅都算在範疇內，只要有「控制對方獲取、使用、持有經濟資源的行為」，就算是「經濟虐待」，例如丈夫以妻子不擅理財為由，要求妻子每月將薪水匯到他的戶頭，他再每月發給妻子「零用錢」或「家用金」，或是不允許妻子使用兩人共有的汽車、房子等等。

英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid）認為，新法將可以「更保護家暴受害者」。許多受到言語、肢體暴力的家暴受害者，常因為在經濟上高度依賴伴侶，而難以逃離受虐環境。

婦女團體與家暴防治團體都相當樂見草案誕生，認為新法草案可以提高政府對於家暴事件的關注，但他們也提醒，法案成效有多少，仍然取決於政府的執行力，盼望政府能嚴格執行，投入政府的力量協助家暴受害者。

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