萌！2公尺超大貓咪翻肚爽睡覺 日女大生畢展作品網路爆紅

2019-01-22 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕不少美術系都會規定學生要在畢業展覽上展出作品，最近一位日本大學生就將她的畢展作品貼上網，結果引來網友熱烈關注，因為這個作品是一隻超過2公尺的翻肚貓咪。

日本多摩美術大學、東京造形大學、女子美術大學、日本大學藝術學部和武藏野美術大學等5所學校每年都會聯合舉辦「五美大展」畢業展覽，展出畢業生的藝術創作。雖然今年的展覽在2月21日才開幕，但有一件超大的藝術品已經引來討論，這是由日本網「Bobochi」創作的超巨翻肚貓咪。

創作者Bobochi在推特貼出與這隻貓咪的合照，貓咪身長約為2.5公尺，是用水性樹脂所做成的。而且作品細節也沒有馬虎，無論是貓咪的眼睛、鼻子、嘴巴、甚至是腳上的粉紅肉球都被完整呈現。

許多網友看到作品後都大讚，「可愛！」、「好蓬鬆。」、「比我想像中的還大...」不過創作者Bobochi也在推特表示，她在展覽結束後是必須要處理這隻翻肚貓咪，但她希望能將作品捐出去，因此如果有網友對作品感興趣，可以跟她連繫。

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