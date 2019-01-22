全球暖化新鐵證！海水太暖了 磷蝦逐漸移向南極

2019-01-22 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化出現最新鐵證！科學家表示，受到海洋變暖影響，被企鵝、鯨魚和人類捕食的物種磷蝦（krill），已逐漸向南極洲移動。

綜合外媒報導，科學家發表在《自然氣候變遷》期刊的研究結果顯示，過去90年來，身長約6.5公分磷蝦，已南遷約440公里。論文共同主要作者、英國普利茅斯海洋實驗室（PML）的艾金森（Angus Atkinson）說：「人們常常預測，隨著氣候變暖，物種將向極地方向移動，磷蝦已發生這種情況。」

科學家表示，大西洋西南部的水域是大多數磷蝦的棲息地，在過去90年來，海水溫度已上升了1度，導致磷蝦正集中在一條前往南極洲海岸的狹窄地帶。

英國南極調查局（BAS）估計，磷蝦是地球上數量最多的生物之一，估計總數約有780兆，這不包括幼體和卵。新研究也指出，根據1926年至2016年的捕撈數據，磷蝦的平均體型有增加的趨勢，顯然是因為年幼的磷蝦越來越難存活。

科學家認為，磷蝦不會就此停止南遷，未來恐持續往南集中，若磷蝦族群越來越集中，許多以磷蝦為主食的動物如鯨魚、企鵝、海豹，就必須要在更小的區域內互相競爭，可能會對南極生態圈有不良的影響。

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