想吃美食又怕胖？研究：聞香2分鐘就能騙大腦以為已吃過

2019-01-22 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕炸雞、披薩等食物雖然可口，熱量卻很高，如果太常吃就容易變胖。不過美國一項研究最近卻發現，人類之所以會被高熱量食物吸引，其實是因為它們的味道，就算沒將食物吃下肚、只要持續聞上2分鐘，大腦就會感到滿足。

綜合報導指出，美國南佛羅里達大學（University of South Florida）最近在一項研究中探討到「環境氣味」（ambient scent），這是一種店家常用來誘惑消費者購買商品的行銷手法，不少餐飲業者會利用食物的香味來激起顧客的食慾、增加購買欲。但研究發現，只要人們持續暴露在高油脂食物的氣味下聞超過2分鐘，大腦就會感到滿足。這樣人們就算沒將高熱量食物吃下肚，大腦也可以達到與吃下食物相同的滿足感。

參與研究的學者畢斯瓦斯（Dipayan Biswas）認為，這樣的研究發現可以對兒童、成人的飲食造成重大的影響，而且效果也比用政策限制飲食還要好。舉例來說，大人與小孩可以在聞完美味餅乾的2分鐘後，選擇食用較營養、新鮮的水果。

研究團隊更在學校餐廳裡透過釋放氣味進行實驗，結果發現，假如釋放出披薩的味道，垃圾食物被學童食用的比例就會下降。而且聞到高熱量食物味道的時間越久，選擇食用垃圾食物的機會也就越低。

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