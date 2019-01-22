全球僅5病例！孟加拉男罹罕見疾病 手腳逐漸變成樹木

2019-01-22 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕28歲的孟加拉車伕巴強達（Abul Bajandar）罹患罕見疾病，手腳長滿像樹皮一樣的肉疣，宛如身體逐漸變成樹木。過去曾接受不少次手術的他，20日因狀況再度惡化，重回醫院接受治療。

據《法新社》報導，巴強達自2016年以來已經在達卡醫學院附設醫院（Dhaka Medical College Hospital）接受過25次割除肉疣手術，正當主治醫生將宣判治療成功之前，沒想到巴強達身上再次長出肉疣，去年5月他不告而別，未通知醫生就這樣逃離了醫院。

巴強達的症狀依然繼續惡化，肉疣現在已經幾乎覆蓋住他的雙手與雙腳，因此於20日回到醫院尋求治療，「我犯了逃院這個錯跑去尋找其他療法，結果一無所獲，現在我知道應該得留在醫院接受治療」。而達卡醫學院附設醫院外科醫師申恩（Samanta Lal Sen）表示，很快就會繼續進行治療，巴強達手腳上的肉疣已經擴散到身體的其他部位。

報導指出，巴強達2016年開始接受第一個療程期間，他和妻子、女兒就這樣擠在醫院的一個小房間內，一家三口住了將近兩年。而孟加拉舉國也對巴強達的遭遇感到同情，孟加拉總理謝赫．哈希納（Sheikh Hasina Wajed）也表示，將會提供給巴強達免費的治療。

巴強達所罹患的這種怪病稱為「疣狀表皮發育不全」（epidermodysplasia verruciformis），是一種極為罕見的遺傳疾病，又稱為「樹人症」，全世界確診的病例只有5人。

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