胖老外逼台空姐擦屁股登外媒 英國網友爆氣：噁爛的豬！

2019-01-22 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕日前有一位體重超過200公斤的外籍乘客向長榮空姐提出擦屁股要求，還疑似做出性騷擾的舉動，引來各界討論。現在該新聞已經登上多家英國媒體，有網友更痛批乘客，「噁爛的豬！」

長榮航空最近傳出有空姐在洛杉磯返台班機上，遭一名200公斤白人男子要求協助如廁，但男子不只提出幫脫穿內褲、擦屎等要求，還疑似進行性騷，造成空姐身心嚴重受創。昨天《每日郵報》、《鏡報》、《太陽報》等英國媒體都對此事進行報導，報導還強調，男乘客不僅強迫空服員幫他脫褲子，過程中還愉悅的呻吟。

現在這則新聞在英國已經吸引超過1萬名網友轉載，許多英國網友更在新聞下方留言痛批男乘客，「噁心！」、「噁爛的豬！」、「空服員並不是僕人或護士。」、「他根本是變態吧。」、「這個噁心的老人明顯就是想要一些性方面的愉悅，他應該要被逮捕。」、「應該要調查一下他是要到台灣做什麼。」、「應該要禁飛。」

新聞下方也不乏英國網友留言力挺台灣空姐，「我不覺得這是空服員的工作。」、「她們其實不需要答應男乘客的需求。」、「空服員不需要答應這位男子的幻想。」、「如果這個人需要一些較敏感的協助，那他應該自己帶看護一起旅行。」

還有網友認為，這種事絕不會發生在美國航班，網友建議台灣空姐，遇到這種狀況應該要硬起來、直接說不，因為這個乘客有可能每次搭飛機都提出這樣的要求。也有人建議長榮，當時應該直接將這個男乘客關起來，然後等到降落後交給警察處理。

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